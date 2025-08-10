Sabores, historia y tradición: cuatro experiencias imperdibles en Buenos Aires

Diario Panorama, Canal 7 y Radio Panorama, participaron de un recorrido por espacios emblemáticos y con identidad propia.

Diario Panorama, Canal 7 y Radio Panorama fueron invitados a vivir una experiencia gastronómica única en la Ciudad de Buenos Aires, que incluyó cuatro propuestas con sello propio y gran valor cultural, turístico y económico para la capital argentina.

El recorrido comenzó en el Jardín Japonés, donde el arte culinario se combina con la tranquilidad y el paisaje más pintoresco. Allí, el sushi se prepara a la vista de los comensales y se ofrecen exquisitos platos de la cocina asiática.

Luego, la visita continuó en La Ideal, confitería fundada en 1912 y declarada bar notable. Su arquitectura Belle Époque, con una cúpula centenaria de vitrales y molduras en cartapesta, envuelve un menú con panadería, pastelería y bombonería de elaboración propia.

En el barrio de La Boca, El Gran Paraíso sorprendió con su parrilla instalada en un conventillo de 1890, construido con chapas y maderas originales. Allí, además de saborear carnes a la parrilla, se puede disfrutar de la vista única de Caminito.

Por último, en Recoleta, Muyè ofreció una experiencia en una casona centenaria restaurada, fusionando sabores cotidianos con un toque gourmet y guiños a la cocina brasileña. El proyecto es obra de Marcelo Böer y Fernando Bertuol, quienes lograron preservar la esencia histórica del lugar.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos, consolidándose como un destino turístico de experiencias abiertas todo el año y recientemente reconocida como Capital Mundial del Deporte.