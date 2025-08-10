Atlético Forres ganó el clásico: triunfo clave ante Defensores a domicilio

En el elenco de Gerardo Vera ganó por 1 a 0 en el marco de la quinta fecha de la Liga Santiagueña.

Hoy 20:13

En un partido intenso y con mucho en juego, Atlético Forres volvió a ganar el clásico de la ciudad al derrotar por la mínima diferencia a Defensores, en el marco de la quinta fecha de los clásicos del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El único gol del encuentro llegó a los 32 minutos, obra de Pablo Sosa, para desatar la euforia de la parcialidad roja y blanca.

Con este resultado, Atlético Forres alcanzó los 9 puntos en la Zona A. En la próxima fecha, enfrentará a Yanda FC.

Por su parte Defensores se queda con 3 puntos en la zona baja del grupo B. En la siguiente fecha buscará recuperarse ante Vélez de San Ramón.

En la división Reserva, el triunfo fue para Defensores por 2 a 1.

Programación completa – Fecha 5 (Clásicos)

Viernes 08/08

Vélez 0-0 Banfield

Instituto Santiago 3-1 Yanda FC

Domingo 10/08

Defensores de Forres 0-1 Atlético Forres

Agua y Energía 1-1 Villa Unión

Independiente de Beltrán 1-2 Unión (B)

Sportivo Fernández 0-1 Independiente (F)

Estudiantes 0-1 Comercio

Lunes 11/08

Güemes vs Unión Santiago

Cancha: Estudiantes | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local)

Miércoles 13/08

Central Córdoba vs Mitre

Cancha: Sintético de Central Córdoba | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Puertas cerradas)

Jueves 14/08