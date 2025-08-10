Atlético Forres ganó el clásico: triunfo clave ante Defensores a domicilio

En el elenco de Gerardo Vera ganó por 1 a 0 en el marco de la quinta fecha de la Liga Santiagueña.
En un partido intenso y con mucho en juego, Atlético Forres volvió a ganar el clásico de la ciudad al derrotar por la mínima diferencia a Defensores, en el marco de la quinta fecha de los clásicos del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.
El único gol del encuentro llegó a los 32 minutos, obra de Pablo Sosa, para desatar la euforia de la parcialidad roja y blanca.
Con este resultado, Atlético Forres alcanzó los 9 puntos en la Zona A. En la próxima fecha, enfrentará a Yanda FC.
Por su parte Defensores se queda con 3 puntos en la zona baja del grupo B. En la siguiente fecha buscará recuperarse ante Vélez de San Ramón.
En la división Reserva, el triunfo fue para Defensores por 2 a 1.
