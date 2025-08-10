Pese al rechazo de Moscú, Trump insiste en invitar a Zelensky a su reunión con Putin

El encuentro está previsto para el próximo viernes en Alaska. Se baraja la posibilidad de que Volodimir Zelenski mantenga un diálogo por separado con el mandatario estadounidense.

Hoy 20:12

El presidente estadounidense, Donald Trump, analiza invitar al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, al encuentro del próximo viernes en Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Lo informaron fuentes oficiales citadas por NBC, CNN y NewsNation.

Trump no descartó por completo incluir a Zelenski en la reunión, reportó CNN. Otras fuentes señalaron a NBC que en la Casa Blanca “se está discutiendo” la invitación, lo que no se confirmó de forma oficial.

De concretarse la participación de Zelenski, los funcionarios aún no saben si habría “una cumbre trilateral” o un diálogo por separado a la conversación entre Trump y Putin. Sin embargo, el líder del Kremlin dejó en claro que no aceptará sumar a Zelenski en la reunión.

Los reportes trascienden tras confirmarse el viernes pasado que la primera reunión entre Putin y un presidente estadounidense desde que comenzó la guerra de Ucrania en febrero de 2022 será el próximo 15 de agosto en Alaska, aunque aún faltan los detalles logísticos.

El encuentro se concretó tras la visita a Moscú del enviado de la Casa Blanca para misiones de paz, Steve Witkoff, el jueves pasado, el día antes de que expirase el ultimátum dado por Trump para que Rusia tomase medidas para terminar la guerra, bajo pena de nuevas sanciones.

El presidente ucraniano reaccionó a la reunión al afirmar el sábado que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y “nacen muertas”.

Mientras tanto, los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, advirtieron en un comunicado el sábado que “el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania”.