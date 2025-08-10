Ecuador: masacre frente a un boliche dejó ocho muertos

El hecho ocurrió en la localidad rural de Santa Lucía. Entre las víctimas se encuentra el hermano del alcalde.

Hoy 20:50

En medio de una ola de violencia que golpea a Ecuador, ocho personas murieron este domingo después que un grupo de hombres armados disparó contra una multitud en las afueras de un boliche bailable en un municipio rural del sudoeste del país. Lo informó la policía local.

Los atacantes llegaron a la discoteca Nápoles en dos camionetas y dispararon contra un grupo de personas que tomaban alcohol en la vía pública, frente a la entrada de una discoteca, cerca de las 01:15 locales en el cantón Santa Lucía, en la provincia del Guayas.

Las víctimas fatales son siete hombres y una mujer de entre 22 a 40 años. Uno de los fallecidos es Jorge Urquizo, hermano del alcalde de ese municipio de 38.000 habitantes y propietario de la discoteca.