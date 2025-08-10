“Milei puso presa a Cristina”: Axel Kicillof responsabilizó al Presidente por la detención de la ex vicepresidenta

El gobernador culpó de manera directa al Presidente por la actual situación judicial de la ex vicepresidenta.

El gobernador Axel Kicillof culpó a Javier Milei por la detención de Cristina Kirchner, quien cumple arresto domiciliario por haber sido condenada en el marco de la causa Vialidad a cumplir una pena de seis años de prisión. “Milei puso presa a Cristina”, aseguró de manera enfática el ex ministro de Economía sobre el rol del mandatario en la situación judicial de la ex vicepresidenta.

Kicillof habló este domingo en El Destape, donde aseguró que el Presidente “es alguien que puso presa a Cristina”.

“Milei es un tipo que un día salió con una comunicado diciendo que iba a intervenir la Provincia de Buenos Aires, pero es también alguien que puso presa a Cristina”, afirmó.

“¿Crees que él la puso presa?”, le preguntó el periodista Roberto Navarro. “Indudablemente esto ocurre durante el gobierno de Milei. Esto requiere un gobierno de este tipo. Le asigno desde el día uno la responsabilidad sobre esto”, consideró.

Por otra parte, Kicillof consideró que Javier Milei “insulta porque no tiene un solo argumento para explicar lo que hace o discutir o debatir”.

En ese sentido, recordó que él ha sido “blanco predilecto de sus insultos”, en relación a los dichos de Milei sobre el gobernador.

“Van a ir buscando la forma de generarnos a quienes estamos en la oposición desde el comienzo de su experimento, imagen negativa, que haya gente que no quiera votar o acompañar”, planteó.