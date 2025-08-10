Rosario: mataron a una peluquera e hirieron a su hijo frente a un búnker narco

La principal hipótesis es que los sicarios confundieron a las víctimas con otras personas.

La violencia volvió a sacudir a Rosario. María Florencia González, una peluquera de 37 años, fue asesinada a balazos el sábado a la noche en Empalme Graneros, en la zona noroeste de la ciudad.

Su hijo de 16 años, que estaba con ella en ese momento, resultó herido y permanece internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Según la investigación, habrían sido atacados por error frente a un búnker de drogas.

El crimen ocurrió cerca de las 22, en Cavour y Ottone. Testigos contaron que dos hombres en moto pasaron y dispararon a quemarropa directamente contra madre e hijo.

La principal hipótesis es que los sicarios confundieron a las víctimas con otras personas, ya que la balacera tuvo lugar justo frente a un punto de venta de droga que horas antes había sido blanco de otro ataque la noche anterior.

En esa ocasión, la policía encontró varias vainas servidas calibre .40, el mismo tipo de munición secuestrado en la escena del asesinato de Florencia.

El fiscal Patricio Saldutti ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad, la toma de testimonios y la autopsia del cuerpo en el Instituto Médico Legal de Rosario.