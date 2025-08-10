Ingresar
La intendente Fuentes asistió a la inauguración del Centro Ecuestre “La Custodia”

Durante la jornada de apertura, también se llevaron a cabo diferentes actividades, entre ellas, una clínica a cargo de Carlos Cappa.

Hoy 22:23

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, junto al secretario de deportes de la provincia, Carlos Dapello, participó de la apertura del Centro Ecuestre “La Custodia” en la localidad de Santa María, Departamento Capital.

Allí fue recibida por miembros de esa entidad, encabezados por Marcela Dapello. La jefa comunal concurrió acompañada por el secretario de Coordinación de la Municipalidad de la Capital, Daniel Kobylañski y el subsecretario de Economía Francisco Zamora  entre otros funcionarios.

En el lugar,  presenció un desfile de agrupaciones gauchas, donde se rindió homenaje pos mortem a dos de su referentes, Roberto Dapello y Raúl Ordoñez Ducca, quien se desempeñó en el cargo de fiscal de la Municipalidad.

