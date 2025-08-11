Sebastian Stan protagonizará nueva adaptación de Frankenstein dirigida por Radu Jude

El actor y nominado al Óscar combinará el mito literario con un trasfondo basado en hechos reales sobre las cárceles de la CIA en Rumanía.

Hoy 06:48

El nominado al Óscar Sebastian Stan encabezará una nueva adaptación cinematográfica de la clásica novela gótica de Mary Shelley, Frankenstein. El proyecto fue confirmado por el cineasta rumano Radu Jude, reconocido por su labor en la comedia dramática Un polvo desafortunado o porno loco (2021) y en la comedia negra No esperes demasiado del fin del mundo (2023), ambas premiadas en diversos festivales.

En una entrevista reciente, Jude explicó que fue Stan quien lo contactó inicialmente para proponerle colaborar. El actor sugirió una película que, según el director, abordará la realidad de las cárceles de la CIA en Rumanía hace dos décadas, entrelazándola con la historia de Frankenstein.

“Sebastian me contactó hace un tiempo y me dijo que le gustaría trabajar conmigo. Mientras trabajaba en el sonido de Drácula, pensé que podía proponer una película que partiera de la realidad de las cárceles de la CIA en Rumanía y la combinara con otro mito cinematográfico: el del monstruo de Frankenstein. Sebastian aceptó, así que comencé a escribir el guion, pero llevará tiempo. Lo aprecio mucho; es un gran actor y parece un tipo muy curioso, así que dije: ¿por qué no?”, señaló Jude.

Actualmente, y tras protagonizar la recientemente estrenada Thunderbolts* para el Universo Cinematográfico de Marvel, Stan se encuentra filmando su próxima participación en la franquicia. El ganador del Globo de Oro volverá a interpretar a Bucky Barnes/Soldado del Invierno en Avengers: Doomsday, con estreno previsto para el 18 de diciembre de 2026.