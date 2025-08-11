Jenna Ortega habla sobre el lado negativo de la fama tras el éxito de Merlina

La actriz expresó su preocupación por el trato de algunos fans y reflexionó sobre la presión de la fama en la era de las redes sociales.

Hoy 07:30

En 2022, Jenna Ortega se consolidó como una de las figuras más destacadas de su generación gracias a Merlina, el spin-off centrado en la hija de la familia Addams que se convirtió en un éxito global y la serie en inglés más vista en la historia de Netflix.

Aunque Ortega ya había trabajado desde niña en producciones como Jane the Virgin o You, y en películas como X y Scream, fue su interpretación de Merlina Addams la que disparó su popularidad a nivel internacional.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, junto a Tim Burton —director de Merlina y de Beetlejuice, Beetlejuice, donde también la dirigió—, la actriz habló sobre experiencias negativas con algunos admiradores. Ortega relató que ha tenido encuentros “horribles” y que vive con temor a ciertas interacciones.

“Siempre tengo miedo. Que alguien grite tu nombre en público es una locura. A veces me siento incómoda cuando se me acercan hombres adultos”, señaló.

La actriz explicó que, en ocasiones, cuando no puede detenerse a saludar o tomarse fotografías por falta de tiempo, ha recibido insultos en público: “A veces la gente me grita cosas repugnantes. Si no te paras porque llegas tarde, te llaman ‘pta zrra’ delante de tu madre. Es horrible”.

Ortega también reflexionó sobre cómo la fama ha cambiado su vida: salir a la calle puede ser impredecible, con momentos en los que pasa inadvertida y otros en los que se convierte en el centro de atención.

“A veces sales y es un circo. Otras veces puedes estar paseando durante horas y a nadie le importa. Si de verdad quieres que no te vean, puedes hacerlo”.

La actriz vinculó su experiencia con el debate sobre la “muerte de la estrella de cine” en la era de las redes sociales, señalando que el exceso de información sobre la vida privada de los artistas genera una falsa sensación de derecho sobre ellos: “Sabemos demasiado, y por eso la gente cree que tiene derecho a esos detalles. Si los pusieran bajo el mismo microscopio, no se sentirían cómodos. Se espera que las personas creativas sean vendedoras de su marca, cuando deberían encerrarlas en una habitación y dejarlas crear”.