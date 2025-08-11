En cuestión de horas, dos comisionados municipales fueron víctimas de importantes robos

El jefe comunal de Tacañitas denunció que el sábado a la noche rompieron el vidrio de su camioneta en Alsina y Belgrano y le sustrajeron chequeras, sellos de la comuna y tarjetas de crédito. El domingo, la víctima fue el titular de Villa Matoque, a quien con el mismo modus operandis le robaron $1,5 millón en efectivo y cheques.

Hoy 07:48

Un comisionado municipal denunció ayer el robo de numerosos cheques, por operaciones madereras y otros conceptos, en el orden de los $ 50.000.000 y en efectivo, $ 1.500.000.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Así lo denunció en la Seccional Segunda, Alejandro Alonso Santillán, de 38 años, comisionado de Villa Matoque, departamento Copo.

Según la versión del funcionario, cerca de las 12.40 dejó estacionada su camioneta Toyota "Hilux" blanca, al costado de la calle del estadio "Único Madre de Ciudades". Precisó que dejó la unidad en el giro en "U" que colinda con el frente del bar, frente al ingreso del Puente Carretero.

Cerca de las 12.:30 regresó a la unidad y fue alertado por la seguridad que la puerta trasera derecha (lado del acompañante) fue destrozado en su totalidad.

Al instante, advirtió el faltante de un portafolios negro que contenía chequeras de la empresa "Unipersonal" , chequera de la Comisión Municipal de Villa Matoque, cheques de terceros por compras de maderas, en un valor global de $ 50.620.000 y $ 1.500.000 en efectivo. Precisó que todo se encontraba en el asiento trasero.

Tras ser informada, la fiscal, Natalia Malachevsky, habría instruido a los policías de Robo y Hurto indagar en las cámaras de seguridad del lugar, ya que se trata de un espacio de fuerte seguridad.

Luego, el funcionario acudió a la Comisaría Segunda y formalizó la presentación. Al mismo tiempo, notificó a las entidades crediticias sobre el robo de las órdenes bancarias, enfatizaron los voceros anoche.