Detienen a una mujer por asesinar a su beba y provocar un incendio para ocultar el crimen

El incendio afectó a varias viviendas del barrio. La acusada intentó escapar, pero fue detenida poco después.

Una mujer fue detenida en las últimas horas acusada de asesinar brutalmente a su hija de ocho meses de vida en la localidad bonaerense de Villa Domínico, partido de Avellaneda.

Una fuente cercana a la investigación detalló, la madre ahorcó y golpeó a la beba con un ladrillo en la cabeza hasta matarla.

Después, incendió la casa ubicada en un pasillo de la calle Campichuelo al 4270, a solo dos cuadras de un comedor comunitario, en un aparente intento de borrar las pruebas y escapar.

Las llamas se propagaron rápidamente y afectaron a las casas linderas, generando pánico entre los vecinos de Villa Corina. Tras un intenso trabajo en el lugar, los bomberos lograron controlar el fuego antes de que se extendiera por todo el barrio.

En medio del operativo para apagar el incendio, la policía desplegó un operativo cerrojo en la zona y detuvo a la madre de la víctima, que escapó tras prender fuego la casa.

Ahora, la acusada quedó a disposición de la fiscalía de turno, que investiga el caso.

Los investigadores no descartan que el incendio de la casa haya sido una maniobra de la acusada con el objetivo de borrar las pruebas del crimen.

Por estas horas, la Justicia busca determinar si la imputada comprende la gravedad de sus actos y cuál fue el motivo detrás del brutal filicidio.

Hasta el momento, no trascendieron datos sobre el padre de la víctima ni sobre el entorno familiar.