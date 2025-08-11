Tras dos meses de agonía, falleció el candidato presidencial colombiano que fue baleado por un sicario en plena campaña

El senador de 39 años había sido atacado a tiros en Bogotá. El asesino, de 15 años, está detenido.

Hoy 08:27

Tras estar dos meses internado, falleció Miguel Uribe Turbay, el candidato presidencial colombiano que fue víctima de un atentado durante un acto de campaña en Bogotá el pasado 7 de junio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La impactante noticia fue confirmada por su esposa, María Claudia Tarazona, quien difundió un escueto comunicado este lunes por la mañana.

"Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro", dijo Tarazona en el inicio de su mensaje.

La viuda del exsenador nacional, agregó: "Pido a Dios que me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico".

En ese sentido, agregó: "Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad", agregó.

"Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos", cerró Tarazona en su mensaje difundido durante la madrugada de este lunes 11 de agosto.

El último reporte de la Fundación Santa Fe sobre el estado de salud de Uribe Turbay había sido publicado el 9 de agosto. Aquel parte médico informaba que el candidato presidencial había tenido un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central, que requirió procedimientos de urgencia.

“En este contexto, el señor Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución”, había dicho la institución médica, quien también había señalado que continuaría con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente.

Sin embargo, en ese mismo parte médico, la Fundación reiteraba que tenía una "condición crítica" y su pronóstico era de "carácter reservado".

Uribe Turbay había recibido tres disparos cuando fue atacado por un adolescente de 15 años el 7 de junio: dos habían sido en la cabeza y uno en la pierna.