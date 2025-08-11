Ya son cinco los detenidos por los incendios en Córdoba

Un hombre de 69 años fue aprehendido en Coronel Moldes por provocar un foco de incendio que afectó tres hectáreas, dañando pastizales, árboles y estructuras rurales. Es el quinto caso en pocos días.

Hoy 08:39

En una nueva intervención contra los incendios forestales, la Patrulla Rural de la Policía de Córdoba detuvo el domingo a un hombre de 69 años en las cercanías de Coronel Moldes, acusado de iniciar un fuego en pastizales que se extendió por aproximadamente tres hectáreas.

El siniestro, que fue controlado por Bomberos Voluntarios, causó daños significativos, afectando árboles, alambrados, postes, tendido eléctrico y un silo bolsa de soja.

El detenido fue trasladado a la comisaría local y quedó a disposición de la Justicia.

Este es el quinto caso de detención por inicio de incendios en menos de una semana en la vecina provincia de Córdoba, donde rige un estado de alerta ambiental por riesgo de incendios desde el 2 de junio hasta el 31 de diciembre.

De acuerdo a lo informado por Cadena 3, el pasado 6 de agosto, un hombre fue aprehendido en Simbolar (Totoral) y otros tres en Villa Valeria (General Roca), todos por provocar fuegos de manera irresponsable en zonas rurales.

Las autoridades reiteran la importancia de reportar cualquier indicio de humo o fuego a los números de emergencia: 0-800-38346 (Defensa Civil), 100 (Bomberos Voluntarios) o 911 (Policía de Córdoba), para prevenir la propagación de incendios que amenazan el ecosistema y la seguridad de la población.