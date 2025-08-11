Postergan hasta noviembre la entrada en vigencia del nuevo Código Penal Federal en CABA

El Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, decidió suspender su implementación mediante una resolución oficial.

Hoy 08:45

El Gobierno postergó la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona, dispuso la medida a través del Boletín Oficial. El aplazamiento será hasta el 10 de noviembre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Ministerio de Justicia argumentó a través del decreto 530/2025 firmado por Cúneo Libarona que “a criterio del Gobierno Nacional se encuentran satisfechas las condiciones para la implementación inmediata del Código Procesal Penal Federal”.

El texto aclaró que la Procuración General de la Nación, a cargo, interinamente, de Eduardo Casal, “ha informado que, desde su perspectiva, no se encuentran reunidos los requisitos técnicos, operativos y de infraestructura edilicia mínimamente indispensables para garantizar el inicio efectivo del sistema acusatorio en la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

El decreto explicó que “con el fin de evitar una situación de conflicto institucional que comprometa el servicio de Justicia, se decide diferir, por única vez y con carácter excepcional e improrrogable, la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal" en la ciudad de Buenos Aires para el próximo 10 de noviembre.

El texto destacó que esta medida “asegura así un plazo complementario, que se estima razonable y suficiente para intensificar las actividades institucionales preparatorias de la implementación, y para concluir gestiones adicionales extraordinarias asumidas por el Ministerio de Justicia, con la colaboración necesaria de los demás actores del sistema de justicia federal".

El Ministerio de Justicia ratificó “su voluntad de coordinar todos los esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos necesarios para concluir definitivamente, sin más dilaciones, la implementación integral de la reforma procesal penal federal en todo el territorio nacional".

El decreto explicó que “el cumplimiento efectivo y oportuno de dicho compromiso estratégico requiere una organización eficiente y sistemática de los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles, así como una gestión ágil, coordinada y eficaz de los procedimientos administrativos internos de todos los órganos involucrados en el proceso de reforma”.

Cúneo Libarona presentó el marzo del año pasado los detalles del nuevo Código Procesal Penal Federal, con el que destacó que buscan “una justicia eficiente y rápida“.

El ministro de Justicia explicó que a partir de este nuevo sistema toda causa será recibida por el Ministerio Público Fiscal, desde donde se resolverá cómo proseguir: “Primero analiza si vale la pena investigar eso, llamado principio de oportunidad. Luego, puede plantear un juicio abreviado, una probation o una reparación”.

Cúneo Libarona detalló que el sistema acusatorio significa la presencia de un fiscal que investiga, la defensa y un juez imparcial, distinto, que ocupa las tareas imprescindibles jurisdiccionales”.

El funcionario destacó que esta reforma agiliza los tiempos de la Justicia: “Evitamos un tremendo daño para las víctimas, para el imputado y para la sociedad, que es la prolongación indebida de los procesos”.