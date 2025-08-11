Emily Ratajkowski reflexionó sobre su vida personal durante sus vacaciones en Italia

La supermodelo disfrutó de unas vacaciones en Positano mientras promociona su nueva serie de Netflix y comparte sus prioridades lejos de las relaciones románticas.

Hoy 08:46

La modelo y actriz Emily Ratajkowski aprovechó sus días libres para vacacionar en Positano, Italia, donde se hospedó en la exclusiva Villa San Giacomo, conocida por sus espectaculares vistas a la costa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de una fotografía en Instagram, Ratajkowski posó en la orilla de una piscina con un bikini de estampado animal print que resaltó su figura y dejó a la vista su cintura y espalda tonificadas. El look lo completó con una gorra para protegerse del sol. La publicación superó las 600 mil reacciones y acumuló decenas de comentarios que elogiaron su estilo y belleza.

Más allá de sus días de descanso, la supermodelo de 34 años se encuentra en plena promoción de su nueva serie de Netflix, Too Much. En una entrevista con el programa Today, reflexionó sobre su etapa actual: “Soy madre soltera y creo que, a medida que he ido creciendo, he empezado a valorar mucho la comunidad, especialmente con otras mujeres. Eso es, sin duda, una prioridad para mí”.

También destacó lo enriquecedor de vivir en Nueva York, donde dice haber conocido a “mujeres y personas queer increíbles”.

En otra conversación con CBS, habló sobre sus objetivos a futuro: “Siempre quise estar del otro lado de la cámara. La actuación es más expresiva y diferente al modelaje, donde hay poco control creativo. Como autora, quiero combinar todas estas facetas”.

Ratajkowski, que recientemente cumplió 34 años, reveló en el podcast Modern Love del New York Times que por ahora no busca una relación sentimental. “Me ocupo de muchas cosas: mi hijo, mi casa, mi carrera. La carga financiera recae sobre mí y no tengo una familia que me apoye económicamente”, afirmó.