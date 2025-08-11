Dos tucumanos murieron en un accidente ocurrido en una ruta pampeana

Un grave accidente vial ocurrido este domingo por la tarde en la Ruta Nacional 35, a la altura del kilómetro 257 y en una zona de curvas conocida como la “S”, dejó como saldo dos personas fallecidas y varios heridos.

Hoy 09:09

El siniestro, que tuvo lugar cerca de las 16.40 del domingo en las inmediaciones de Padre Buodo, involucró a un Chevrolet Classic y a una camioneta Ford Ranger.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó la Unidad Regional III de Policía, el Chevrolet Classic —conducido por un hombre que viajaba junto a su pareja y tres hijos menores— circulaba en sentido norte-sur con destino al sur del país.

En sentido contrario lo hacía la Ford Ranger, con tres ocupantes oriundos de Sierra Grande, Río Negro, que se dirigían a Rosario. Por causas que se investigan, ambos rodados colisionaron de frente con gran violencia.

Producto del impacto, todos los ocupantes de los vehículos fueron trasladados de urgencia al hospital de General Acha.

Horas después, la Policía confirmó el fallecimiento del conductor del Classic y de otro integrante de su familia, ambos oriundos de Tucumán.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de los puestos camineros de Padre Buodo, Ataliva Roca, Quehué y General Acha, junto a bomberos voluntarios y ambulancias de la salud pública.

También intervino personal de la Agencia de Investigación Científica y del Ministerio Público Fiscal de General Acha, que dispuso las pericias para determinar qué vehículo habría realizado una maniobra imprudente que derivó en la tragedia.