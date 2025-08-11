Tragedia en Entre Ríos: un nene de 10 años murió tras ser atropellado en la Ruta 18

El menor iba en bicicleta cuando fue embestido por un auto. El conductor, de 69 años, quedó detenido por homicidio culposo agravado.

Hoy 09:15

Un nene de 10 años murió este domingo por la mañana tras ser atropellado por un auto en el kilómetro 201 de la Ruta Nacional Nº 18, en la provincia de Entre Ríos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió cerca de las 11:20 cuando un Renault Logan negro, conducido por un hombre de 69 años oriundo de Villa Domínguez, embistió al nene, que circulaba en bicicleta, acompañado por su primo de 9 años.

Según las primeras informaciones, el vehículo se desplazaba en sentido oeste-este cuando, por causas que se investigan, colisionó con el niño que iba en la misma dirección.

El primo, que viajaba en otra bicicleta, no fue alcanzado, pero sufrió una crisis nerviosa y tuvo que recibir asistencia médica.

El conductor del auto fue detenido por el presunto delito de homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por conducción de vehículo con motor y quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la Unidad Fiscal de San Salvador, a cargo del fiscal Fernando Méndez.

En el lugar trabajaron el médico policial de turno, personal de la Sección Judiciales y del Gabinete Criminalístico, que realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.