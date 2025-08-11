¡Celebrá el Día de la Niñez con el sorteo de bicicletas de Hamburgo Compañía de Seguros!

Entrá a la nota para conocer cómo participar en el sorteo organizado por la firma santiagueña. Los afortunados ganadores recibirán bicicletas nuevas para regalar sonrisas a los más chicos.

Hoy 09:30

Para conmemorar el Día de la Niñez, Hamburgo Compañía de Seguros lanzó un sorteo que hará muy felices a los más pequeños. Tres bicicletas nuevas estarán esperando a ser ganadas por quienes participen en esta emocionante iniciativa.

Para participar, solo hay que completar un formulario en la página web oficial de Hamburgo Compañía de Seguros (www.hamburgoseguros.com.ar/sorteo-infancias). Además, los participantes deben seguir la cuenta de Instagram de la compañía (@hamburgo.seguros) y etiquetar a sus amigos en el post del sorteo.

Recordá que seguir a la empresa en redes sociales es condición indispensable para participar. El sorteo estará abierto hasta el 13 de agosto , día en que se anunciarán los afortunados ganadores.

No te pierdas esta oportunidad de regalar una sonrisa a los más pequeños en su día.