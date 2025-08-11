¡Celebrá el Día de la Niñez con el sorteo de bicicletas de Hamburgo Compañía de Seguros!

"Tu elección segura"
Entrá a la nota para conocer cómo participar en el sorteo organizado por la firma santiagueña. Los afortunados ganadores recibirán bicicletas nuevas para regalar sonrisas a los más chicos.
Para conmemorar el Día de la Niñez, Hamburgo Compañía de Seguros lanzó un sorteo que hará muy felices a los más pequeños. Tres bicicletas nuevas estarán esperando a ser ganadas por quienes participen en esta emocionante iniciativa.
Para participar, solo hay que completar un formulario en la página web oficial de Hamburgo Compañía de Seguros (www.hamburgoseguros.com.ar/sorteo-infancias). Además, los participantes deben seguir la cuenta de Instagram de la compañía (@hamburgo.seguros) y etiquetar a sus amigos en el post del sorteo.
Recordá que seguir a la empresa en redes sociales es condición indispensable para participar. El sorteo estará abierto hasta el 13 de agosto, día en que se anunciarán los afortunados ganadores.
No te pierdas esta oportunidad de regalar una sonrisa a los más pequeños en su día.