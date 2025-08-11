EDESE informó cortes programados para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:15

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Martes 12 de agosto: de 09:00 a 12:00 hs afectando a los barrios Industria, Vinalar y Santa Lucia de la ciudad Capital; de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Maco (dpto. Capital) y a las localidades de Tinajerayoj, Saldivar, Santa Justina (dpto. Moreno); de 12:00 a 15:00 hs afectando a la ciudad de Suncho Corral; de 13:00 a 16:00 hs afectando a parte del barrio Libertad, Primera Junta y San Martin de la ciudad Capital (comprendido entre Av. Lugones, Viamonte, Pedro León Gallo y Neuquén); de 14:00 a 17:00 hs afectando a la ciudad de Ojo de Agua; de 14:30 a 17:30 hs afectando a las localidades de Rodeo De Soria, La Puerta, Chañar Pozo, Las Palmitas (dpto. Capital); de 14:30 a 17:30 hs afectando a parte del barrio La Católica de la ciudad Capital (comprendido entre Vélez Sarsfield, Absalón Ibarra, Calle Publica y Antonia Cruz) y de 15:30 hs a 17:30 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Jujuy, Roca, Salta y Perú).

Miércoles 13 de agosto: de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Pampa Muyoj, Villa Hipólita, Santa Elena (dpto. Banda y Robles) y a las localidades de Maquito (dpto. Capital); de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Tinajerayoj, Saldivar y Santa Justina (dpto. Moreno) y de 10:30 a 13:30 hs afectando a la localidad de El Alambrado (dpto. Banda).