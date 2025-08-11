Tragedia en el barrio Jorge Newbery: un motociclista murió tras caer al Canal San Martín

En la madrugada de este lunes, un siniestro vial dejó como saldo la muerte de un hombre de 41 años.

Hoy 09:52

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, en la intersección de calle Urrejolas y Avenida Libertador, cuando Juan Marcelo Castillo, vecino del barrio Villa del Carmen, circulaba en una Honda Wave 110 cc.

Por razones que aún se investigan, perdió el control del rodado y terminó cayendo dentro del Canal San Martín, que en ese momento se encontraba sin agua.

El impacto le provocó graves lesiones en la cabeza, que derivaron en su muerte en el lugar. Personal del SEASE constató el deceso e identificó a la víctima a partir de la documentación que llevaba consigo.

En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría Comunitaria 5, peritos de Criminalística, el médico de Policía y la unidad morguera, realizando las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del accidente.