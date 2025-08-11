Al Jazeera denunció la muerte de seis de sus periodistas en un bombardeo israelí en Gaza

El Gobierno gazatí condena en su nota "el ataque y asesinato selectivo sistemático" de Israel a periodistas palestinos y hace un llamamiento a las federaciones internacionales de periodistas y a los organismos periodísticos de todo el mundo a hacer lo mismo.

Hoy 09:57

La oficina de información del Gobierno de Gaza elevó a seis los periodistas asesinados este domingo por la noche en un ataque israelí a su tienda junto al hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, tras la muerte de Mohamed Al Khalidi, que trabajaba para el medio palestino Sahat.

De esta manera, indica en un comunicado, los periodistas muertos son seis: Anas Al Sharif y Mohamed Qraiqea, corresponsales de Al Jazeera; los fotoperiodistas Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa; el asistente de fotoperiodista Mohamed Nofal, y el propio Al Khalidi.

"El periodista de Al Jazeera Anas al Sharif fue asesinado junto con tres colegas en lo que parece ser un ataque israelí dirigido, dijo el director de el hospital Al Shifa en Ciudad de Gaza", reportó la cadena con sede en Qatar.

El Gobierno gazatí condena en su nota "el ataque y asesinato selectivo sistemático" de Israel a periodistas palestinos y hace un llamamiento a las federaciones internacionales de periodistas y a los organismos periodísticos de todo el mundo a hacer lo mismo.

También exige a la comunidad internacional que persiga a Israel en los tribunales internacionales, así como a "ejercer presión seria y efectiva para detener el crimen de genocidio".

Con estos seis periodistas, el recuento del Gobierno gazatí de informadores muertos a causa de la ofensiva israelí asciende a 238, en una lista que incluye a periodistas, 'influencers' y otros creadores de contenido.

El pasado 24 de julio, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) mostró su preocupación por la seguridad de Al Sharif y denunció que estaba "siendo blanco de una campaña de desprestigio militar israelí", que consideraba "es un paso previo a su asesinato".

Por esas fechas, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, intensificó sus ataques en línea contra Al Sharif, acusándolo sin pruebas de ser un miembro Hamás a raíz de que el periodista lloró en directo mientras informaba sobre la hambruna en Gaza.

En tanto, el ejército de Israel afirmó que el corresponsal de Al Jazeera, Anas al Sharif, a quien mató el domingo en un bombardeo en Ciudad de Gaza, era un "terrorista" que "se hacía pasar por periodista", luego de que el medio catarí reportara esa muerte y la de otros tres funcionarios.

"Hace poco, en Ciudad de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron al terrorista Anas al Sharif, quien se hacía pasar por periodista para la cadena Al Jazeera", afirmó el ejército israelí en Telegram.

"Anas al Sharif sirvió como el jefe de una célula terrorista de la organización terrorista Hamas y era responsable de promover ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes", añade el mensaje.