A casi 24 años del atentado a las Torres Gemelas, identificaron a otras tres víctimas

Los cuerpos fueron identificados gracias a los avances en tecnologías vinculadas al estudio del ADN. Quiénes eran.

Hoy 10:10

Los restos de otras tres víctimas del atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 fueron identificados a casi 24 años del ataque.

Los cuerpos fueron identificados en las últimas semanas, gracias a los avances en tecnologías vinculadas al estudio del ADN. Tras el descubrimiento, crecen las chances de que las autoridades logren detectar las identidades de más víctimas y restituirles los restos a sus familiares.

Las autoridades de la ciudad de Nueva York anunciaron que se identificaron los restos de Ryan D. Fitzgerald, Barbara A. Keating y una tercera mujer, cuyo nombre se mantuvo en reserva por pedido de su familia.

Víctimas del 11S

El primero era un comerciante de divisas y tenía 26 años al momento del atentado de Al-Qaeda, mientras que la segunda tenía 72 años y era una ejecutiva jubilada de una organización sin fines de lucro.

Los tres fueron identificados a través de pruebas de ADN de restos diminutos encontrados hace más de 20 años entre los escombros del World Trade Center, según explicó la oficina forense de la ciudad.

Paul Keating, hijo de la mujer cuyos restos fueron identificados, dijo a los medios que estaba asombrado por el esfuerzo que se continúa haciendo. “Es simplemente una hazaña increíble, un gesto”, comentó al New York Post.

Keating indicó que el material genético de parte del cepillo de su madre se comparó con muestras de ADN de familiares. "Un fragmento de la tarjeta bancaria de su madre fue el único otro rastro de ella que se recuperó de los escombros", señaló.

El jefe de los médicos forenses, el doctor Jason Graham, afirmó en un comunicado que “cada nueva identificación testimonia la promesa de la ciencia y el esfuerzo continuo hacia las familias a pesar del paso del tiempo”.

“Continuamos este trabajo como nuestra forma de honrar a los perdidos”, agregó Graham, quien confirmó que seguirán con este tipo de pruebas.

La oficina forense de Nueva York prueba y vuelve a testear restos a medida que las técnicas avanzan a lo largo de los años y habilitan nuevas posibilidades para leer el código genético disminuido por el fuego, la luz solar, las bacterias y más.

Quiénes eran las tres víctimas

Barbara Keating era pasajera del vuelo 11 de American Airlines, que iba de Boston a Los Ángeles, cuando los secuestradores de Al Qaeda lo estrellaron contra el World Trade Center. Se dirigía a su hogar en Palm Springs, California, después de pasar el verano en Cape Cod, Massachusetts.

Keating dedicó su carrera a los servicios sociales, incluyendo un tiempo como directora ejecutiva de Big Brothers Big Sisters de South Middlesex, cerca de Boston. En su jubilación, estaba involucrada en su iglesia católica en Palm Springs.

Fitzgerald, quien vivía en Manhattan, trabajaba en una firma financiera con oficinas en una de las torres, estudiaba para obtener una maestría en negocios, y hablaba sobre un futuro a largo plazo con su novia, según obituarios publicados en ese momento.

En total, casi 3000 personas murieron cuando los secuestradores estrellaron aviones contra las Torres Gemelas, el Pentágono, y un campo en el suroeste de Pensilvania el 11 de septiembre. La gran mayoría de las víctimas, más de 2700, perdieron la vida en el centro de comercio.