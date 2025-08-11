Sophie Turner rompe el silencio tras cuestionamientos sobre su rol como madre en redes sociales

La actriz británica explicó que cuenta con un acuerdo de custodia compartida con Joe Jonas y defendió su derecho a tener vida personal.

Hoy 10:08

La actriz Sophie Turner respondió a comentarios en redes sociales que cuestionaban su asistencia a un concierto en Londres sin la compañía de sus hijas. La protagonista de Juego de Tronos compartió recientemente en Instagram imágenes junto a amigas durante un show de Oasis en el estadio de Wembley.

Entre los mensajes recibidos, una usuaria insinuó que Turner “había olvidado” que tiene dos hijas, Willa, de 4 años, y Delphine, de 2. La actriz aclaró que existe un acuerdo de custodia compartida con su expareja, el músico Joe Jonas, y que las niñas podrían haber estado con su padre en ese momento.

Las declaraciones se producen después de críticas similares que recibió tras su separación en 2023, cuando algunos cuestionaban su vida social. En una entrevista con British Vogue en mayo de 2024, Turner afirmó que es “una buena madre” y que “nunca había sido fiestera”, aunque reconoció que los comentarios negativos afectaron su estado de ánimo durante el proceso de divorcio.

Sophie Turner y Joe Jonas comenzaron su relación en 2016, se casaron en 2019 y tuvieron dos hijas. En septiembre de 2023 anunciaron su ruptura, que se formalizó un año después. Durante el proceso, alcanzaron un acuerdo temporal de custodia compartida que les permite criar a sus hijas desde distintos países. En declaraciones públicas recientes, ambos han expresado respeto mutuo en su rol como padres.