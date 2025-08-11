Violenta pelea en Añatuya: dos jóvenes resultaron heridos con un arma blanca

La gresca se dio en el ingreso a la ciudad por Ruta 92. Los heridos fueron trasladados al Hospital Zonal y quedaron internados.

Hoy 10:14

Durante la madrugada de este lunes personal policial de la Comisaría 41, fue informado desde el Centro de Monitoreo de una gresca en el acceso principal a la ciudad desde Ruta 92.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De inmediato se trasladaron al lugar y tras un breve recorrido, en inmediaciones de una Estación de Servicios de Ruta 92, dieron con la presencia de dos jóvenes que presentaban heridas punzo cortantes y uno de estos se encontraba tendido sobre el suelo.

Los mismos manifestaron que habían mantenido un altercado con dos sujetos a bordo de una moto, a quiénes identificaron como de apellido Ponce del Paraje Vinal Esquina, los cuales le habrían provocado las heridas.

Ambos lesionados rápidamente fueron trasladados al Hospital Zonal, donde tras ser revisados por el médico de guardia éste indicó que el joven identificado como Federico Vargas de 19 años presentaba una herida punzo cortante en el lado derecho del tórax, mientras que su amigo Juan Galvan presentaba una herida similar en la axila izquierda. Ambos quedaron internados en observación.

En el lugar, un amigo de los heridos, de apellido Ledesma, le hizo entrega a los efectivos de una arma blanca, que le habría quitado a los agresores. La fiscalía interviniente dispuso el secuestro del arma, y se inicie la investigación correspondiente para identificar a los agresores.