Añatuya: joven motociclista herida tras ser embestida por un automóvil

El conductor del auto quiso girar en “U” sin advertir la presencia del rodado menor. La joven que iba en la moto fue derivada al hospital.
En las primeras horas de la mañana de este lunes, se produjo un siniestro vial en Av. 9 de Julio y calle Moreno, donde madre e hija a bordo de una moto fueron colisionadas por un automóvil.
Como consecuencia, la joven acompañante del rodado menor, identificada como Abril Gómez de 18 años, resultó herida, y tuvo que ser asistida por la ambulancia municipal y trasladada al Hospital Zonal.
El conductor del automóvil Renault Megane identificado como William Mujica de 24 años, circulaba de sur a norte por Av. 9 de Julio y al pretender girar a su izquierda provocó el siniestro.
En el lugar trabajó personal de Criminalística, realizando las pericias correspondientes y efectivos de la Comisaría 41 que procedieron al secuestro de los rodados.