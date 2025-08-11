Empleados públicos cobran este martes la segunda parte del bono aguinaldo

De esta manera se da cumplimiento al cronograma de pago anunciado por el gobernador Gerardo Zamora el mes pasado.

Los empleados de la Administración Pública de Santiago del Estero cobrarán este martes 12 de agosto la segunda cuota, de 500 mil pesos, del bono aguinaldo que el mes pasado anunció el gobernador Gerardo Zamora.

Como se recordará, el primer mandatario provincial anunció el pasado lunes 14 de julio el acuerdo alcanzado con representantes de la Mesa de Diálogo y Trabajo, donde se definieron los montos y el cronograma de pago de los bonos extraordinarios para empleados públicos santiagueños.

El beneficio, adelantado por Zamora durante su mensaje anual del 27 de abril pasado ante la Cámara de Diputados, contempla un total de $3.100.000 que se abonará en dos tramos diferenciados:

Bono Aguinaldo – Total: $1.000.000

Se hizo efectivo el viernes 18 de julio: $500.000

Se abona este martes 12 de agosto: $500.000

Bono de Fin de Año – Total: $2.100.000

Martes 21 de octubre: $700.000

Martes 18 de noviembre: $700.000

Martes 23 de diciembre: $700.000

Cabe resaltar que dicho monto y esquema de pagos surgió de un acuerdo con todos los sectores que integran la Mesa de Diálogo y Trabajo.

También serán alcanzados por este beneficio los obreros y empleados de los municipios que se hayan adherido a la medida y que, de no contar con los recursos financieros de forma inmediata, el Gobierno de la provincia los asistirá con los montos correspondientes.