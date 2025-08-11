Excarcelaron a la abogada imputada por intentar incendiar la puerta de la casa de su expareja

La jueza de Género, Norma Morán, otorgó la libertad bajo condiciones a Estefani Budán, mientras avanza la investigación por el hecho ocurrido semanas atrás.

Hoy 11:38

Este lunes, en una audiencia, la jueza de Género Norma Morán decidió conceder la excarcelación a la abogada Estefani Budán, imputada por el intento de incendio en la puerta de la vivienda de su expareja.

La resolución fue tomada tras la presentación de la defensa, a cargo del abogado Gilberto Perduca, que solicitó la libertad de Budán fundamentando razones personales y procesales que, a su entender, justificaban la suspensión de la detención preventiva.

Además, la jueza estableció un esquema de revinculación gradual entre Budán y sus hijos, bajo protocolos y controles que supervisará el tribunal.

La causa continúa abierta y el proceso judicial sigue su curso mientras se aguardan nuevas medidas probatorias y definiciones respecto al caso.