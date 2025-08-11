Donald Trump anuncia medidas para combatir la indigencia y la delincuencia en Washington

El presidente ya ordenó días atrás la movilización en la capital de las agencias federales como el FBI o la DEA. El fin de semana, el presidente pidió por su red social Truth Social que los linyeras abandonen Washington.

El presidente Donald Trump promete anunciar este lunes nuevas medidas para combatir la indigencia y la delincuencia en Washington en una esperada conferencia de prensa, pocos días después de ordenar a las agencias federales que aumenten su presencia en Washington y de sugerir que el gobierno federal podría tomar el control de la ciudad.

Trump calificó a Washington como "una de las ciudades más peligrosas del mundo" tras la reciente agresión a un miembro de alto perfil del Departamento de Eficiencia Gubernamental. El ataque no parecía estar relacionado con su trabajo.

Si bien los delitos violentos en Washington alcanzaron su punto máximo en 2023, las estadísticas policiales muestran que los homicidios, robos y allanamientos de morada han disminuido este año en comparación con el mismo periodo de 2024.

En general, los delitos violentos han disminuido un 26 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Cerca de 500 agentes federales de las fuerzas del orden serán desplegados en la capital del país como parte de la iniciativa de la administración Trump para combatir la delincuencia, según informó a The Associated Press el lunes una persona familiarizada con el asunto.

Más de 100 agentes del FBI y unos 40 agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos se encuentran entre el personal federal de las fuerzas del orden asignado a patrullajes en Washington, según la persona informada sobre los planes.

La Administración de Control de Drogas (DEA), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Alguaciles Federales (FDA) también contribuirán con el despliegue.

El fin de semana, el presidente pidió por su red social Truth Social que los indigente abandonen Washington.