Todo confirmado: así se jugará la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquet

La Asociación de Clubes dejó todo definido para el inicio del torneo que volverá a contar con Quimsa y Olímpico.

Hoy 11:49

La Asociación de Clubes dejó todo definido para el inicio de la Liga Nacional 2025/26, tras la Asamblea Deportiva y la confirmación de la Mesa Directiva. La máxima categoría del básquet argentino contará con 19 equipos, luego del ascenso de Racing de Chivilcoy y la decisión de Riachuelo de no participar, cediendo su plaza a la AdC para competir en la Liga Argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La temporada comenzará el 24 de septiembre bajo el formato todos contra todos. Al término de la primera rueda, los cuatro mejores clasificados disputarán la renovada Copa Islas Malvinas, que funcionará como torneo de medio término.

Además, la Supercopa enfrentará a Boca Juniors —campeón de la temporada 2024/25 y de la Copa Súper 20 2025— contra Instituto, subcampeón en ambas competencias.

La fase regular finalizará a fines de abril, dando paso en mayo a la Reclasificación (del 5º al 12º puesto) y a los Playoffs. Los equipos ubicados en las posiciones 18º y 19º se medirán en la serie por la permanencia, mientras que las Finales están previstas para junio.

Los clubes participantes serán: Argentino, Atenas, Boca Juniors, Ferro, Gimnasia (CR), Independiente (O), Instituto, La Unión (F), Obras, Oberá, Olímpico, Peñarol, Platense, Quimsa, Racing (Ch), Regatas, San Lorenzo, San Martín y Unión (SF).