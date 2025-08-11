Ingresar
Este sábado se realizará la primera edición del festival “Santiago extremo”

Desde las 22 horas, en Tinkuy Patio Cultural, ubicado en el Club Hípico del Parque Aguirre (Ciudad Capital).

Hoy 11:52

El evento tendrá lugar en Tinkuy Patio Cultural, ubicado en el sector del Club Hípico del Parque Aguirre, en Ciudad Capital, y contará con la participación de seis bandas: Transmigration Macabre e Infección, provenientes de Buenos Aires; Last Will y Desistir, de Salta; y las agrupaciones santiagueñas Temptor y Caos, representantes de la escena local.

Organizado por Hermanos de Negro, el festival propone una noche cargada de intensidad y distorsión, con propuestas que van desde el death metal y el thrash hasta el black metal progresivo.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $6.000 y con el número del ticket se realizarán sorteos de importantes premios durante la noche.

Una oportunidad única para disfrutar del metal nacional en vivo, en un espacio pensado para el encuentro cultural y la música pesada.

