Vaca Muerta: el gobernador de Neuquén confirmó la llegada de empresas de Brasil y Colombia

Rolando Figueroa se refirió al creciente interés de capitales extranjeros.

Hoy 12:10

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anticipó este lunes que hay empresas internacionales que años atrás habían migrado a otros mercados que ahora quieren volver a invertir en Vaca Muerta. Lo hizo al participar en una nueva charla del ciclo Democracia y Desarrollo, en el marco de los 80 años de Clarín.

Al ser consultado sobre cuáles son, dijo que no puede precisarlas porque eso "corresponde al ámbito empresarial, pero hay muchas empresas que están enfocadas en reingresar a la Argentina. De hecho esta semana está ingresando una empresa brasilera y nosotros creemos que en los próximos 15 días va a ingresar una empresa colombiana".

"Cuando una empresa migra de afuera porque le aparece un nuevo horizonte de inversión, también hay una empresa nacional que nos acompaña siempre y que invierte. Hay que poner en valor las inversiones de las empresas que se quedan permanentemente. Por ejemplo, cuando migró Exxon, Pluspetrol hizo una inversión importante, que es una empresa nacida en Neuquén", dijo el mandatario provincial.

En la nueva edición de Democracia y Desarollo, organizado por el grupo Clarín, se realizó el segundo panel sobre "Inversiones para una producción más eficiente". Además de Figueroa, participaron Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; y Daniel Gerold, director de G&G Energy Consultants respecto a las posibilidades que brinda el yacimiento de Vaca Muerta.

"Vanguardia tecnológica. El futuro del desarrollo", es el eslogan de la quinta edición de este evento, que se realiza en el Malba.

Vaca Muerta promete US$ 30.000 millones en exportaciones de petróleo y gas en cinco años. Pero esa ambiciosa meta depende de un ecosistema que aún debe terminar de madurar, condiciones macroeconómicas, regulatorias e impositivas que consoliden inversiones masivas. En un panorama mundial de crecientes tensiones comerciales y militares, la innovación no es una opción, sino la clave para que la producción argentina se posiciones competitivamente.

Durante su exposición, el gobernador Figueroa pidió "poner en valor" las empresas que están en el país permanentemente, y puso el ejemplo de cuando se fue Exxon, y la reacción de otra petrolera con una fuerte inversión.

"En el último tiempo se le ha dado un horizonte diferente a quienes quieren invertir y los ojos del inversor extranjero están puesto en las elecciones de octubre, ¿se va a poder profundizar el escenario económico, se va a sostener, o va a cambiar?", expresó el mandatario provincial.

Por su parte, el CEO de Tecpetrol remarcó las inversiones que están realizando en la actualidad en Neuquén y también se refirió al proceso electoral que atraviesa la Argentina.

Además, manifestó su preocupaición por el precio internacional del petróleo, el costo de financiamiento internacional y las condiciones de estabilidad. "Vaca Muerta es un recurso extraordinario, la comparamos con la roca norteamericana y tenemos una productividad superior tanto en gas como en petróleo", sentenció.

En tanto, el director de G&G Energy Consultants apuntó a "los costos argentinos" y la caída de los precios a nivel internacional. "Se necesitan que se ineyecten pesos que están en la economía a largo plazo, para complementar la inversión", sostuvo.

Infraestructura e inversión

En medio de los cuestionamientos al Gobierno del presidente Javier Milei por la falta de inversión en infraestructura y mantenimiento en las rutas, el gobernador Figueroa habló de la convocatoria a una "mesa de competitividad", con el objetivo de "hacer exitoso" a Vaca Muerta.

"En esta mesa que hemos coordinado con las empresas estamos trabajando para hacerlo de manera conjunta", dijo en referencia a la inversión en infraestructura. Y habló de los 600 kilómetros de rutas que están avanzando en la provincia, junto con la realización de ductos.

"Hemos podido armar un Vaca Muerta muy reciliente a los vaivenes de precios internacionales del gas y petróleo, y no solo eso sino que se está construyendo un horizonte donde estamos viviendo una etapa: abastecer a toda Latinoamérica de gas y con el GNL a otros lugares del mundo", afirmó.

La importancia de la tecnología y el uso de la IA

Markous también se refirió a la relevancia de la incorporación de nuevas tecnologías para bajar los costos de la producción.

"Procesamos 3 millones de datos por hora, una cosa impresionante, en equipos de perforación e infraestructura", contó respecto a la coordinación a través del Real Time Operation Center, que concentra en Buenos Aires la ingeniería y el know hoy de Tecpetrol para operar los equipos de Neuquén, Colombia, México y Ecuador. Además, habló del uso de la Inteligencia Artificial para predecir problemas operativos y de seguridad.

El precio del barril del petróleo y las retenciones

Gerold se refirió en el panel al impacto en la actividad por el bajo precio del petróleo, que genera una baja de fondos para la inversión.

"Me preocupa que vengan pocas o no venga ninguna (empresa). Las condiciones tienen que ver con el dinamismo y que se genere un clima para que haya más oportunidades para más empresas, por este efecto que es muy considerable", dijo sobre la caída del precio del petróleo.

El director de G&G Energy Consultants opinó respecto a las retenciones al sector y expresó que "no debiera haberlas".

Mientras que el gobernador neuquino habló sobre el impacto que tienen en las regalías y las limitaciones que genera a las inversiones. "Entre las partes público privada debemos construir las condiciones para que Vaca Muerta nos ponga contento y podamos ser exitosos", agregó.



