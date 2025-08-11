Por obras en cloacas, se interrumpe el tránsito en Urquiza e Independencia: la línea 120 modifica su recorrido

Será desde las 14 horas de este lunes. Los trabajos son realizados por la empresa Aguas de Santiago.

Hoy 12:19

Por pedido de la empresa Aguas de Santiago, a partir de las 14 horas de este lunes quedará interrumpido al tránsito de vehículos la calle Independencia, entre Urquiza y Mitre.

La decisión se tomó para permitir la realización de trabajos de reparación en los conductos cloacales de esa cuadra.

Ante ello, la línea de colectivos 120 modificará su recorrido que quedará de la siguiente manera: al llegar a Olaechea continuará hasta Mendoza para luego retomar por la calle Independencia.