Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 AGO 2025 | 22º
X
Locales

Por obras en cloacas, se interrumpe el tránsito en Urquiza e Independencia: la línea 120 modifica su recorrido

Será desde las 14 horas de este lunes. Los trabajos son realizados por la empresa Aguas de Santiago.

Hoy 12:19
Foto de archivo.

Por pedido de la empresa Aguas de Santiago, a partir de las 14 horas de este lunes quedará interrumpido al tránsito de vehículos la calle Independencia, entre Urquiza y Mitre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La decisión se tomó para permitir la realización de trabajos de reparación en los conductos cloacales de esa cuadra.

Ante ello, la línea de colectivos 120 modificará su recorrido que quedará de la siguiente manera: al llegar a Olaechea continuará hasta Mendoza para luego retomar por la calle Independencia.

TEMAS Santiago del Estero Capital Madre de ciudades

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tragedia en el interior de Santiago del Estero: una mujer murió tras ser embestida por un caballo
  2. 2. La Iglesia volvió a criticar al Gobierno y al mercado: “No hay inclusión sin justicia social”
  3. 3. Rocío González arrasó en la batalla y sigue en La Voz Argentina
  4. 4. Un ingeniero santiagueño murió al volcar con su camioneta en Santa Fe
  5. 5. Ecuador: masacre frente a un boliche dejó ocho muertos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT