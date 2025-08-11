Las Termas: detienen a delincuente cuando intentaba forzar autos en una avenida céntrica

El conocido delincuente fue sorprendido por personal policial con herramientas utilizadas para violentar vehículos.

Hoy 12:22

Alrededor de las 9:40 de este lunes, efectivos de la Unidad Táctica Motorizada de la División Prevención fueron alertados por la Sala Central de la Departamental 6 sobre la presencia de un sujeto intentando forzar la seguridad de vehículos estacionados en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Libarona.

Inmediatamente, los uniformados iniciaron un recorrido para dar con el sospechoso. Al llegar a calle Gutemberg y Libarona, divisaron al individuo y le dieron la voz de alto, procediendo a su identificación. Se trataba de Rubén Ricardo Pinilla, de 35 años, con domicilio en el barrio Agua Santa, conocido en el ámbito delictivo como “Pinilla”.

Durante la requisa preventiva, los agentes secuestraron un cabo de madera con una cadena de 15 cm, un elemento corto punzante de 7 cm y una barreta de hierro de 80 cm, todos presuntamente utilizados para cometer ilícitos.

Por disposición del fiscal coordinador, doctor Ignacio Guzmán, se ordenó el secuestro de los elementos y el traslado del aprehendido a la Comisaría Comunitaria 50, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.