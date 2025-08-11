Zamora inauguró obras, entregó viviendas sociales y sostuvo que “no quedará ninguna familia santiagueña sin su techo digno”

El gobernador encabezó este lunes la habilitación de refacciones en la Escuela N° 1.161, donde funciona también el Colegio Secundario “7 de Noviembre” en Colonia El Simbolar. Además, hizo la entrega simbólica de 18 viviendas sociales a familias de esta localidad y de parajes vecinos.

El gobernador Gerardo Zamora inauguró este lunes por la mañana en Colonia el Simbolar, departamento Robles, las obras de refacción y ampliación del edificio de la Escuela N° 1.161, donde funciona también en horario vespertino el Colegio Secundario “7 de Noviembre”, y entregó 18 viviendas sociales.

También anunció la refacción de la Escuela San Isidro Labrador y de la Escuela de Capacitación, además de la construcción del nuevo edificio del Colegio Secundario y un polideportivo para la localidad.

Estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Elías Suárez; los ministros de Obras Públicas, Aldo Hid; de Educación, Mariela Nassif; de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, y de Salud, Natividad Nassif. También por la presidente Consejo General de Educación, María Elena Herrera, quienes fueron recibidos por el comisionado de Colonia el Simbolar, Ramón Iñíguez.

Al llegar, el mandatario visitó la casa de Rosana Suárez, donde se hizo la ceremonia de entrega simbólica de las 18 viviendas sociales a familias de esta localidad y de parajes vecinos.

Las viviendas fueron construidas con fondos provinciales, con la colaboración de la Comisión Municipal de Colonia El Simbolar; las cooperativas de trabajo “Creando Futuro Trabajo y Construcción” y “Unión y Productividad”, y las asociaciones civiles “Niños Contentos B° Mariano Moreno”; “Biblioteca Popular El Algarrobal”; “Familias que Sueñan” y “Hermandad de Beneficencia”.

Posteriormente, fueron habilitadas oficialmente las obras de refacción del edificio sede de la Escuela N° 1.161 y del Colegio Secundario “7 de Noviembre”.

Junto con la directora de la institución, Patricia González, se realizó el recorrido por las nuevas aulas, cocina, comedor, laboratorio, sala de informática, biblioteca y galerías.

Durante el acto, la directora dijo que con la inauguración de estas nuevas instalaciones se abre un nuevo capítulo en la historia de esta comunidad educativa.

“Esta obra representa una inversión fundamental en el futuro de nuestros estudiantes, que nos permitirá brindar una educación de calidad y será un centro de aprendizaje y crecimiento para muchas generaciones”, señaló. Al mismo tiempo, agradeció el compromiso del Gobierno de la provincia con la educación.

A su turno, Zamora se refirió a las realizaciones en todo el territorio santiagueño, oportunidad en la que destacó la continuidad del programa de viviendas sociales con más de 30.000 viviendas inauguradas. “Es un programa muy solidario que continuaremos hasta que no quede ninguna familia santiagueña si su techo digno”, afirmó.

Con respecto a las obras educativas, remarcó que la escuela “es el lugar más importante que nos reúne y que nos iguala”, ocasión en la que agradeció a los docentes por su vocación y “por mantener siempre las escuelas abiertas y los chicos aprendiendo”.

Por otro lado, anunció una serie de obras para Colonia El Simbolar, como la refacción de la Escuela San Isidro labrador y también la Escuela de Capacitación N° 4; además de la creación del propio edificio del colegio secundario.

También señaló que próximamente se hará el llamado a licitación para la construcción del polideportivo para la comunidad.

El mandatario provincial resaltó la gestión en materia educativa, generando las condiciones de igualdad en todos los establecimientos, para que los estudiantes y docentes tengan posibilidad de un lugar confortable.

Continuó: “Estamos trabajando, permanentemente para generar esa igualdad, incluso en el ámbito que no nos corresponden. No estaría hoy la Facultad de Medicina si el Gobierno provincial no se hubiera involucrado, y estamos construyendo el quinto hospital de clínicas, que va a tener nuestro país, con fondos provinciales”.

“Todo esto es parte del compromiso que no queda en la palabra, sino en la acción”, cerró.