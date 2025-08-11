Santiago será sede del cuarto eje temático de la "Escuela de Ciudadanías en las Escuelas"

Martín Díaz Achaval y Diego Ramos explicaron en Radio Panorama en qué consiste este proyecto que ya tuvo sus primeros ejes en diferentes ciudades del interior de la provincia.

Hoy 13:39

El abogado Martín Díaz Achaval y el licenciado en Ciencias Políticas Diego Ramos anunciaron que el próximo sábado se desarrollará en Santiago del Estero el cuarto eje del proyecto “Escuela de Ciudadanías en Escuelas”, una iniciativa que ya tuvo sus primeras instancias en diferentes ciudades del interior provincial con una destacada participación y un clima de intercambio constructivo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Radio Panorama, Díaz Achaval explicó: “Profundizar estudios de la democracia es un objetivo. Cuando Diego trae el proyecto de hacer una escuela de ciudadanía, destinado a docentes, estudiantes de los últimos cursos y a la ciudadanía en general, nos pareció muy interesante. Lo llevamos adelante en jornadas con cuatro ejes temáticos, que se desarrollaron en Monte Quemado, Bandera, Frías y ahora en Santiago. Este sábado, con lugar a definir porque superamos las expectativas de inscripción, buscamos escuchar a la gente en un marco de diálogo y recibir sus propuestas”.

Sobre la importancia del encuentro, el abogado añadió "buscamos salir de la violencia por posiciones antagónicas. La instalación de la violencia contra sectores, migrantes o minorías es algo general. Pensar diferente parece dar permiso a la violencia discursiva. Más allá de lo punitivo, creemos necesario un trabajo de formación y visualización de esta problemática para llegar a diálogos y razonamientos que eviten situaciones de odio y violencia”.

Por su parte, Ramos destacó la necesidad de habilitar espacios de expresión: “Observamos una gran necesidad de hablar y de generar ámbitos para que el eje central de los encuentros sea la palabra. Sabemos que la gente quiere poner en visibilidad lo que siente y piensa, y demostrar que se puede construir con puntos en común a partir de la diferencia”.

También reflexionó sobre la convivencia en la sociedad actual. “Somos conflictuales por naturaleza, ese no es el problema, sino el proceso. En redes sociales vemos que una parte de la dirigencia recurre al simplismo de la agresión. Nosotros buscamos un proceso de reconocernos en la diferencia, hacer un recorrido que nos lleve a opiniones que nos engloben y, a través del sentido común, empoderarnos y converger en cosas comunes que nos permitan madurar como sociedad”.