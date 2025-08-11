El gobernador Zamora inauguró el nuevo Hospital Distrital en Colonia El Simbolar

También realizó la entrega de una ambulancia 0 km para reforzar el servicio de traslados de pacientes y de emergencias en esta zona del departamento Robles y parte de Banda. Lo hizo junto a autoridades provinciales.

El gobernador Gerardo Zamora dejó formalmente inaugurado este lunes el nuevo edificio del Hospital Distrital de Colonia El Simbolar, a cuyas autoridades también entregó una ambulancia 0 km para reforzar el servicio de traslados de pacientes y de emergencias en esta zona del departamento Robles y parte de Banda.

El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Elías Suárez; la titular de la cartera sanitaria, Natividad Nassif, junto con sus pares de los ministerios de Obras Públicas, Aldo Hid; de Educación, Mariela Nassif, y de Desarrollo Social, Ángel Niccolai. Además del secretario de Salud, Gustavo Sabalza; la directora del Interior, Graciela Alzogaray; el comisionado local, Ramón Iñíguez, y otras autoridades y representantes de esta comunidad.

Una vez realizado el corte de cinta y el descubrimiento de la placa recordatoria, el gobernador acompañado por las autoridades y por la directora del hospital, Katherina Sabala Castaño, recorrió el centro asistencial totalmente equipado, que cuenta con servicio de farmacia, lactario, sala de espera, sum, sala de situación y de entrega de leche, vacunatorio, laboratorio, salas de extracción de muestras, tres consultorios clínicos y de especialidad, sala de ecografía, consultorio de obstetricia y ginecología, sala de telemedicina, consultorio de odontología equipado, sala de rayos x con radiología digital, neonatología, sala de internación diurna, sala de acceso de ambulancia, sala de procedimientos, sala de triage, dos consultorios de guardia, sala de esterilización, sala de preparto y parto, quirófano, dos salas de extracciones, enfermería e internación, sala de pediatría, sala de personal médico y choferes.

Además, brindará un servicio médico especializado de alergista, cardiólogo, diabetólogo, medicina general, pediatría, cirugía y odontología.

De esta forma se busca cubrir las necesidades de vecinos de esta localidad y de una amplia zona donde se encuentran poblaciones como Cañada Escobar, Pampa Muyoj, Santa Elena y Villa Hipólita.

Durante el recorrido, el gobernador acompañado por el director del Parque Automotor del Ministerio de Salud, Claudio Nicolau, hizo entrega de la ambulancia.

En este marco, Zamora destacó la trascendencia de esta obra, que forma parte de una serie de siete hospitales que serán inaugurados en los próximos días en distintos puntos de la provincia con equipamientos de última generación.

“La salud pública es algo que nos preocupa -subrayó- fundamentalmente para poder llegar y también ayudar a prevenir y generar una mejor condición de vida, y eso es parte de esta inversión que la hacemos con muchísima alegría aquí en esta localidad”, resaltó.