Referentes internacionales por la paz visitaron el Parque del Encuentro junto al gobernador

Activistas israelíes y palestinas recorrieron el espacio interreligioso acompañadas por Gerardo Zamora y funcionarios, como antesala de la conferencia “Mujeres por la Paz y Mujeres del Sol”.

Hoy 14:19

El gobernador Gerardo Zamora visitó este lunes las instalaciones del Parque del Encuentro junto con Hyam Tannous, representante de la organización “Mujeres activan por la paz israelí-árabe-cristiana”; Reem Al Hajajreh de “Mujeres del Sol, palestina-musulmana”, y Angela Scharf, de “Mujeres activan por la paz israelí-judía”, quienes se encuentran en Santiago del Estero en el marco de la Conferencia “Mujeres por la Paz y Mujeres del Sol” que se desarrollará en el Centro de Convenciones Fórum.

Participó también la senadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora; el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, junto al director ejecutivo del Centro Ana Frank Argentina, Héctor Shalom, la intendente de la Capital, Norma Fuentes, y la ministra de Educación, Mariela Nassif.

La comitiva hizo un recorrido por el parque interreligioso, donde pudieron apreciar los edificios inspirados en la arquitectura de las cinco religiones más grandes del planeta: el catolicismo, el judaísmo, el islamismo, el protestantismo y el budismo, las que se encuentran representadas con réplicas de una mezquita, una sinagoga, una Capilla Sixtina, un templo budista y un templo protestante.

También pudieron disfrutar de un repertorio ofrecido por los Niños del Coro de la Provincia, quienes también entregaron ramos florales como símbolos de paz.