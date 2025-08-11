El municipio inició la semana con trabajos de erradicación de basurales en diferentes sectores de la ciudad

Cabe resaltar que estas acciones irresponsables afectan el entorno y degradan la calidad de vida de los vecinos, por lo que se solicita la colaboración de toda la comunidad para mantener limpios los espacios públicos.

Hoy 14:29

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda inició la semana con un operativo de erradicación de basurales en el barrio 25 de Mayo Ampliación 250 Viviendas, Mama Antula y Avenida.

En la oportunidad, el personal del área retiró importantes cantidades de basura acumulada en terrenos baldíos donde personas desaprensivas arrojan de manera permanente residuos domiciliarios, restos de poda y desechos de materiales de construcción.

En este sentido, desde el área se informó sobre las consecuencias de esta problemática, ya que los mini basurales son focos de enfermedades porque atraen roedores, insectos y otros animales que pueden transmitir enfermedades a las personas. Además de que contaminan el suelo, el agua y el aire. Los residuos pueden filtrarse al suelo y contaminar las napas subterráneas. Asimismo, también, la quema de basura libera gases tóxicos a la atmósfera.

Cabe destacar, que estas acciones irresponsables afectan el entorno y degradan la calidad de vida de los vecinos, por lo que se solicita la colaboración de toda la comunidad para mantener limpios los espacios públicos en los diferentes sectores de la ciudad.