Eduardo “Chaca” Carbajal será homenajeado con una velada artística en el Renzi

La velada será el día sábado 16 a partir de las 20.30 en el con entrada libre y gratuita.

Como parte de la tradicional “Fiesta de la Abuela María Luisa Paz de Carabajal”, se realizará una velada artística en homenaje a Eduardo “Chaca” Carabajal el sábado 16 a partir de las 20.30 en el Cine Teatro Municipal con entrada libre y gratuita.

Al respecto, la hija de “Chaca”, Mariela Carabajal, manifestó: “Mi viejo tenía la capacidad de convocar a todas las personas y esta vez no será de otra manera, este evento mantendrá viva su esencia. Además de los espectáculos programados se proyectará de manera especial un video en homenaje a su trayectoria y contaremos con otras sorpresas más”.

Cabe destacar, que la “Fiesta de la Abuela María Luisa Paz de Carabajal” cumple 15 años de historia, consolidándose como un evento cultural, turístico y familiar de relevancia nacional.

Desde el martes 13 hasta el domingo 17 de agosto, el barrio Los Lagos se convertirá en el epicentro de esta gran movida cultural denominada “Las Manos de Mi Madre”, que reunirá a miles de santiagueños, bandeños y turistas de todo el país.

La Municipalidad de La Banda acompañará activamente esta celebración con distintas acciones institucionales, artísticas y de infraestructura.