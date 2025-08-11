Se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos gratuitos de la Plataforma de Aprendizaje Virtual

Los mismos tienen una duración de seis semanas por curso y se desarrollará entre el 19 de agosto y 29 de septiembre.

Con el acompañamiento de la Municipalidad de La Banda, Punto Digital informa que se encuentra abierta la inscripción para participar de los cursos autogestionados, libres, gratuitos y virtuales a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual (PAV).

La PAV es un espacio de capacitaciones a distancia que ofrece una amplia variedad de temáticas ligadas a tecnología, empleabilidad y ciudadanía. Toda persona mayor de 13 años con usuario de Mi Argentina puede tener acceso e inscribirse en distintos cursos que al finalizar cuentan con diploma de participación en formato digital.

En cuanto a los cursos que se encuentran disponibles son: Diseño para Interfaces para Usuarios (UI); Conceptos Fundamentales sobre Ciberseguridad; Inteligencia Emocional para el Trabajo en Equipo; Orígenes y Evolución de la Inteligencia Artificial; Storytelling; Enseñar y Aprender con TIC; Planificación y Gestión del Emprendimiento; Alfabetización Digital Básica; y El Arte de Hablar: Oratoria.

Los interesados en participar pueden dirigirse a las instalaciones de la Casa del Bicentenario (Besares y Garay) para solicitar mayor información de lunes a viernes de 8 a 12.