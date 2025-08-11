Fano sobre las medidas de Milei: “Todos sabemos que si uno gasta más de lo que puede, a la larga se termina fundiendo”

El economista advirtió ante Noticiero 7 que las disposiciones buscan frenar la emisión y el gasto sin respaldo, aunque algunas podrían generar polémica por su posible inconstitucionalidad.

Hoy 14:52

El presidente Javier Milei anunció en cadena nacional un paquete de medidas orientadas a sostener el equilibrio fiscal y combatir la inflación. El analista Rafael Fano, en diálogo con Noticiero 7, explicó el alcance y la polémica en torno a estas disposiciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Todo el eje del discurso del viernes giró sobre la base de lo que él llama la batalla cultural”, afirmó Fano, destacando que Milei confirmó que vetará “cualquier proyecto de ley que ponga en riesgo el equilibrio fiscal”.

Entre las medidas, detalló que el mandatario dictará una resolución para prohibir que el Tesoro de la Nación solicite financiamiento al Banco Central. “Esto ya se viene aplicando como compromiso del Gobierno para evitar la emisión sin respaldo, que se traduce en inflación y suba de precios”, precisó.

Además, Fano explicó que se enviará un proyecto de ley para penalizar la aprobación de leyes que impliquen gastos no respaldados. “Cada proyecto deberá tener una partida presupuestaria definida para no romper el equilibrio fiscal”, dijo, aunque advirtió que “muchos constitucionalistas dicen que sería inconstitucional”.

“Todos sabemos en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras empresas, en nuestros pequeños comercios, que si uno gasta más de lo que puede, a la larga se termina fundiendo”, remarcó el analista, subrayando que “es el ABC de la economía, el ABC de la administración natural que tiene una familia, una empresa, un país”.

“El Estado no produce nada; se financia de los privados que pagan impuestos. Si gasta más de lo que tiene, recurre a la emisión, y eso termina en inflación o hiperinflación”, explicó Fano. “Eso es lo que hay que evitar, es una regla básica”, concluyó.