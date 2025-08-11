Ante las bajas por lesión, cual será el plan de Gallardo para la serie de River ante Libertad

El Muñeco ya tiene en mente el equipo para la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en Asunción y espera poder recuperar a varios soldados para la revancha en Buenos Aires.

Hoy 14:49

River Plate no atraviesa su mejor momento de cara a la serie frente a Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores. Las lesiones y dos empates consecutivos en el Torneo Clausura, el último con un flojo rendimiento ante Independiente, generan preocupación en Marcelo Gallardo, quien ya planifica dos de los partidos más importantes del año para su equipo.

La rotura del ligamento cruzado anterior de Germán Pezzella fue el último golpe para el plantel. La baja del campeón del mundo se suma a la de Lucas Martínez Quarta en defensa, lo que obliga a acelerar el regreso de Paulo Díaz, ausente en el clásico en Avellaneda por sinovitis. El chileno acompañaría a Sebastián Boselli, quien sumó minutos ante el Rojo tras volver de su préstamo en Estudiantes. Para la revancha del 21 de agosto en el Monumental, el DT espera recuperar al Chino y a Juan Carlos Portillo, a quien también considera una opción como zaguero.

En ataque, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas apuntan a reaparecer recién en Núñez. Por eso, Miguel Ángel Borja seguirá como referente ofensivo, acompañado por Facundo Colidio y, según decida el Muñeco, Santiago Lencina o Juan Fernando Quintero. Gallardo afrontará la serie como un partido de 180 minutos, con la premisa de que en el Estadio La Huerta, con capacidad para 13.000 espectadores, solo jugarán los futbolistas en plenitud física. Si debe arriesgar a algún lesionado, lo hará en el encuentro de vuelta.

Este lunes será el segundo entrenamiento tras el empate con Independiente. La idea del entrenador es repetir el 11 inicial, con la modificación obligada en la zaga, y definir en los próximos días si mantiene a Lencina o apuesta por Quintero en la visita a Asunción.