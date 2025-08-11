Marcos Rojo reveló la curiosa frase que utilizó Costas para convencerlo que juegue en Racing

El defensor contó parte de la charla que tuvo con el entrenador en un video publicado por la Academia.

Hoy 15:12

Racing Club presentó oficialmente a Marcos Rojo como nuevo jugador y lo hizo con un video que mezcló imágenes de su revisión médica, sus primeros entrenamientos y la firma del contrato. En medio del material, el defensor de 35 años reveló una frase que le dijo Gustavo Costas en su llegada: “Quería un hijo de puta en el equipo”.

En la publicación también se lo vio acompañado por Diego Milito, presidente de la Academia, con quien compartió plantel en la Selección Argentina. Entre risas, el ex delantero le comentó sobre la camiseta albiceleste: “Te queda pintada”. Ya en el césped del Cilindro y durante la producción de fotos y videos institucionales, Rojo expresó sus primeras sensaciones: “Llego a un club grande, con mucho prestigio y cosas por delante, pero para lo que uno viene acá es sin dudas a ganar la copa”.

El ex Boca Juniors y surgido de Estudiantes también habló de la adaptación al plantel: “Con grandes chicos”, dijo, y sobre su motivación agregó: “En este momento de mi vida me pone contento y tengo ganas de seguir demostrando”.

Sin embargo, su debut en el Torneo Clausura está en duda. Debido a que rescindió contrato con Boca después del 24 de julio, fecha límite para inscribir jugadores libres, la AFA podría impedirle jugar el campeonato local. El artículo 19.2.4 exige que la desvinculación sea previa a ese día, por lo que solo está habilitado para disputar la Copa Argentina y la Copa Libertadores.

En la Copa Argentina, Racing enfrentará en cuartos de final al ganador de River vs Unión, mientras que en la Libertadores se medirá en octavos contra Peñarol. Salvo una excepción inusual por parte de la AFA, Rojo tendrá que esperar para jugar en el torneo local.