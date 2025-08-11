River, con día, horario y estadio confirmados para enfrentar a Unión por la Copa Argentina

El Millonario, que viene de festejar en Santiago del Estero, se medirá con el Tatengue por los octavos de final.

Hoy 15:24

River Plate continúa en carrera en los tres frentes del fútbol y uno de sus objetivos es la Copa Argentina. Este lunes se confirmó que el cruce de octavos de final ante Unión de Santa Fe se jugará el jueves 28 de agosto en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Millonario afrontará una agenda apretada: el lunes 25 visitará a Lanús desde las 21:15, y apenas 72 horas después se medirá con el Tatengue por el certamen nacional.

El equipo de Marcelo Gallardo es el único campeón vigente del torneo que sigue en competencia, tras eliminar a San Martín de Tucumán en 32avos con un contundente 3-0 en el Estadio Único "Madre de Ciudades" de Santiago del Estero.

Antes de ese choque, River tendrá una exigente cita internacional. Este jueves visitará a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el máximo objetivo del semestre.

En el plano local, viene de empatar sin goles con San Lorenzo e Independiente.