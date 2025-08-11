Vuelve la Copa Libertadores: la agenda de partidos de los equipos argentinos

Estudiantes, Vélez, River y Racing tendrán acción esta semana por los octavos de final.

Hoy 15:37

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 llegó a su fin y dejó definidos a los equipos argentinos que siguen en carrera por la gloria continental. Estudiantes, Vélez, River y Racing superaron sus zonas y se clasificaron a los octavos de final del torneo más prestigioso de clubes de Sudamérica.

Desde esta instancia, los cruces serán de ida y vuelta, sin ventaja por gol de visitante, hasta conocer a los finalistas que buscarán el título en la gran final única del 29 de noviembre en Lima, Perú.

Los cruces de octavos de final

Fortaleza vs. Vélez | Martes 12/8 – 19:00 | Arena Castelão

| Martes 12/8 – 19:00 | Arena Castelão Atlético Nacional vs. San Pablo | Martes 12/8 – 21:30 | Atanasio Girardot

| Martes 12/8 – 21:30 | Atanasio Girardot Peñarol vs. Racing | Martes 12/8 – 21:30 | Campeón del Siglo

| Martes 12/8 – 21:30 | Campeón del Siglo Cerro Porteño vs. Estudiantes | Miércoles 13/8 – 19:00 | La Nueva Olla

| Miércoles 13/8 – 19:00 | La Nueva Olla Flamengo vs. Internacional | Miércoles 13/8 – 21:30 | Maracaná

| Miércoles 13/8 – 21:30 | Maracaná Botafogo vs. Liga de Quito | Jueves 14/8 – 19:00 | Olímpico Nilton Santos

| Jueves 14/8 – 19:00 | Olímpico Nilton Santos Libertad vs. River | Jueves 14/8 – 21:30 | Defensores del Chaco

| Jueves 14/8 – 21:30 | Defensores del Chaco Universitario vs. Palmeiras | Jueves 14/8 – 21:30 | Monumental U



Los equipos argentinos buscarán dar el primer paso en sus llaves para acercarse al sueño de levantar la Libertadores y mantener el protagonismo del fútbol nacional en el plano internacional.