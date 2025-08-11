Vuelve la Copa Libertadores: la agenda de partidos de los equipos argentinos

Estudiantes, Vélez, River y Racing tendrán acción esta semana por los octavos de final.
La fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 llegó a su fin y dejó definidos a los equipos argentinos que siguen en carrera por la gloria continental. Estudiantes, Vélez, River y Racing superaron sus zonas y se clasificaron a los octavos de final del torneo más prestigioso de clubes de Sudamérica.
Desde esta instancia, los cruces serán de ida y vuelta, sin ventaja por gol de visitante, hasta conocer a los finalistas que buscarán el título en la gran final única del 29 de noviembre en Lima, Perú.
Los equipos argentinos buscarán dar el primer paso en sus llaves para acercarse al sueño de levantar la Libertadores y mantener el protagonismo del fútbol nacional en el plano internacional.