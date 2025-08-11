Las vacaciones de Franco Colapinto en Barcelona: desafío de pádel con una leyenda y reencuentro con Bizarrap

El piloto argentino y Bizarrap aprovecharon el receso para enfrentarse a Fernando Belasteguín.

Hoy 08:45

En pleno receso de la Fórmula 1, Franco Colapinto aprovechó para relajarse y vivir una jornada distendida en Barcelona, junto a amigos, deporte y muchas risas. El piloto de Alpine se reunió con Bizarrap y la leyenda del pádel Fernando Belasteguín, quien los recibió en su centro deportivo para un partido cargado de bromas y buena onda.

Más allá del nivel mostrado en la cancha y de las chicanas en redes sociales sobre el resultado, quedó claro que el objetivo principal fue compartir momentos fuera de la exigencia de las pistas. Con su habitual humor, Belasteguín comentó que tanto Colapinto como Biza “tienen bastante margen de mejora” y bromeó con que “podría darles clases”.

En redes sociales, el propio “Bela” dejó un mensaje divertido: “Divertido encuentro donde disfrutamos jugando al pádel, los 3 invitados tienen bastante margen de mejora (Juan el mejor de los 3), Franco podrías hacerles de Profe Alvaro, mejor no decimos resultado, pero esperamos que digan dónde nos invitan a cenar”. Bizarrap, por su parte, replicó las historias de Colapinto con ironía: “Dándoles clases de pádel”.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto volverá a subirse al monoplaza en el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará del 29 al 31 de agosto en el circuito de Zandvoort. Luego seguirá con el calendario en Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, Qatar y Abu Dhabi.

Fórmula 1 – Gran Premio de Países Bajos (horarios de Argentina)

Viernes 29 de agosto

7:30 – Práctica Libre 1

11:00 – Práctica Libre 2



Sábado 30 de agosto

6:30 – Práctica Libre 3

10:00 – Clasificación

Domingo 31 de agosto

10:00 – Carrera



