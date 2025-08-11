Cristiano Ronaldo se comprometió con Georgina Rodríguez: el anuncio en redes sociales

El futbolista y la influencer nacida en la Argentina se casarán luego de nueve años de relación.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirmaron que se casarán. El anuncio lo hizo la modelo e influencer nacida en Argentina, quien mostró en sus redes sociales el anillo de compromiso que le regaló el futbolista portugués.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió Georgina en Instagram, junto a una foto en la que se ve su mano sobre la de CR7, luciendo un imponente anillo de diamantes.

La pareja mantiene una relación desde 2016 y tiene dos hijas en común, Alana Martina y Bella Esmeralda, además de criar juntos a los otros tres hijos del delantero. Actualmente viven en Arabia Saudita, donde el astro juega en el Al Nassr.

En los últimos años, surgieron rumores sobre un posible casamiento y también sobre supuestas crisis, pero nunca habían sido confirmados ni desmentidos. Por el momento, no se dieron a conocer la fecha, el lugar ni los detalles de la boda.

Una historia de amor que nació en Madrid

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba como vendedora en una tienda de Gucci en Madrid y el delantero era figura del Real Madrid. El flechazo fue inmediato y las primeras fotos juntos aparecieron en noviembre de ese año, publicadas por la revista Hola.

El 12 de noviembre de 2017 nació Alana Martina, la primera hija de la pareja, en Madrid. Por entonces, el jugador ya era padre de Cristiano Jr. y de los gemelos Mateo y Eva María.

En abril de 2022, atravesaron un duro momento con la muerte de Ángel, uno de los mellizos que esperaban, durante un parto prematuro. La otra bebé, Bella Esmeralda, sobrevivió.

Conocidos por su vida de lujos y viajes, se espera que el casamiento de Cristiano y Georgina sea un evento de gran magnitud y repercusión internacional.