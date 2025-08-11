Conflicto en el vestuario del PSG: Hakimi y Dembélé enfrentados por el Balón de Oro

El delantero francés aparece como el gran candidato a ganarlo, junto con Lamine Yamal, atacante del Barcelona.

Hoy 12:54

Achraf Hakimi, capitán del Paris Saint-Germain, sorprendió con unas declaraciones que sacudieron el vestuario. El marroquí se candidateó para el Balón de Oro, rompiendo la estrategia del club que apoyaba públicamente a Ousmane Dembélé como principal aspirante al galardón.

“Completé una temporada histórica. No hay muchos jugadores que hayan marcado en cuartos de final, semifinales y en la final. Creo que un defensor lo merece más que un delantero”, aseguró el exfutbolista de Borussia Dortmund, Inter y Real Madrid.

Hakimi destacó sus números de la temporada: 11 goles y 16 asistencias. “La gente se cree que soy un centrocampista o delantero, pero formo parte de la línea de 4 y tengo que pensar en defender. Cuando un defensor hace eso, merece el premio más que un delantero”, afirmó.

Un plan que apuntaba a Dembélé

El PSG había diseñado una estrategia para concentrar todos los apoyos en Dembélé, evitando la dispersión de votos entre otros campeones de Europa. El temor es que, al dividirse, ninguno logre quedarse con el premio, algo que ya ocurrió en 2010 cuando Iniesta y Xavi fueron superados por Lionel Messi.

En julio, el presidente Nasser Al Khelaifi había sido contundente: “Si Ousmane Dembélé no gana el Balón de Oro es que hay un problema”. También el portugués Vitinha lo respaldó: “El que más lo merece es Dembélé. Esta temporada es el jugador que nos llevó al título”.

Tras la final de Múnich ante el Inter de Milán, Dembélé fue la cara del club: llevó el trofeo a programas de TV y estuvo presente en el sorteo de Roland Garros, exhibiendo la copa ante los aficionados del tenis.

Llamado de atención en el vestuario

Aunque oficialmente el club minimizó las palabras de Hakimi, en el Parque de los Príncipes temen perder la oportunidad de conquistar su primer Balón de Oro y que el vestuario se fracture.

Según Le Parisien, Al Khelaifi visitó el centro de entrenamiento tras la entrevista y pidió unidad: “El colectivo está por encima de todo, tienen que seguir siendo solidarios”. Además, intentó calmar a Hakimi diciendo: “Todos merecen el Balón de Oro”.

Los próximos días serán decisivos para saber si esta división deja secuelas en un grupo que el año pasado Luis Enrique había logrado transformar en una auténtica familia.