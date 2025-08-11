Gustavo Yankelevich y Cris Morena hablaron por primera vez tras la muerte de Mila

Ambos se pronunciaron a dos semanas del trágico accidente náutico ocurrido en Miami, que costó la vida a Mila, hija de Tomás y Sofía Reca.

Hoy 17:17

Gustavo Yankelevich y Cris Morena se expresaron en redes sociales a dos semanas del trágico accidente que le costó la vida a Mila, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca. El mensaje llegó a través de un posteo de su nieto Valentín, hijo de Romina Yan.

En un contexto de profundo dolor familiar —una herida que el tiempo difícilmente logre cerrar—, la participación de Valentín en una nueva fecha del TC 2000 en San Juan se convirtió en una demostración de fortaleza y resiliencia. Allí, la familia volvió a mostrarse unida, brindándole apoyo incondicional al joven piloto, que sigue adelante con su pasión por el automovilismo en medio de la tragedia.

"Valen querido, hoy vimos con Tomas tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahi de alguna manera representando a nuestra familia, es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir", le escribió Gustavo en Instagram, mencionando además cómo se sienten tras la pérdida.

El joven además recibió el gran apoyo de su abuela, Cris Morena: "Estamos con vos Valen, tu corazón corre junto a toda nuestra familia, estamos orgullosos y felices porque vos estás pleno, y lo más importante para nuestra familia es el amor que nos une en todo y a pesar de todo siempre juntos. Una gran performance hoy, vamos con todo, muy felices por tu camino y apoyándote a fondo. Te amo".

Valentín debutó como piloto profesional en el TC2000 el pasado abril. En su primera carrera contó con el aliento incondicional de su abuelo, quien lo acompañó desde la tribuna. También dijo presente Nico Vázquez, amigo de la familia y cercano a Valentín desde que era niño, que suele manifestarle su apoyo en redes sociales comentando sus publicaciones.

Cómo fue el encuentro Cris Morena y su hijo Tomás Yankelevich

Cris Morena atraviesa un momento de profundo dolor tras la trágica pérdida de su nieta Mila Yankelevich, de 7 años, quien falleció en un accidente náutico en Miami Beach. La niña murió cuando una barcaza chocó contra el velero donde viajaba junto a otros niños, y la autopsia confirmó que la causa fue un "ahogamiento accidental".

Ante la devastadora noticia, Cris viajó de urgencia a Miami para estar cerca de su hijo Tomás Yankelevich, padre de la pequeña, y acompañarlo en esta difícil situación.

Martín Salwe reveló detalles sobre el viaje de la productora teatral: “Ella viajó en primera fila, en la parte más exclusiva del avión, en business, acompañada por, por lo menos, cuatro personas. Una de ellas era Guillermo Pendino, la autoridad de Telefe. Las otras personas yo creo que eran de su círculo más íntimo”.

Y agregó sobre cómo la notó: “Yo la vi, dentro de todo, controlada y tranquila. Nadie quería molestarla. Prácticamente durmió todo el viaje, no comió la cena correspondiente, sí pidió un té por la mañana, y al despertarse bajó primera del avión, hizo el trámite en migraciones, y la esperaba ya un vehículo para juntarse con Tomás, su hijo”.

Al encontrarse, madre e hijo se fundieron en un abrazo profundo y prolongado que evidenció la unión que los sostiene en este difícil momento. Testigos que viajaron con ella destacaron su calma, aunque también notaron la gran tristeza que la embargaba tras la pérdida de su nieta Mila.