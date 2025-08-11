“La decisión es tuya”: en tono de campaña y a días del cierre de listas, Caputo volvió a criticar al kirchnerismo

El ministro de Economía reiteró en los últimos días mensajes en clave electoral luego del traspié del oficialismo en el Congreso con proyectos que impactarían en el superávit fiscal.

Hoy 17:24

El ministro de Economía Luis Caputo profundizó sus críticas hacia el kirchnerismo en un mensaje en tono político, en días en que La Libertad Avanza define la oferta electoral que presentará para los comicios legislativos nacionales de octubre. “La decisión es tuya”, dijo Caputo.

No es el primer posteo en su red social X en que el jefe del Palacio de Hacienda utiliza un lenguaje de tono político. La aprobación en el Congreso de distintos proyectos que tienen un impacto en el sendero fiscal del Poder Ejecutivo y que tienen destino de veto presidencial provocaron una respuesta dura de Caputo al considerar que la oposición plantea iniciativas para desestabilizar el plan económico.

“De los creadores de ‘le vamos a pagar a los jubilados con Leliqs’“. Y comparó que durante el kirchnerismo, con sus cálculos, los jubilados perdieron 40% de poder de compra mientras que durante el mandato de Javier Milei los haberes habrían crecido 15% real por sobre la inflación. También mencionó que las Leliqs crecieron hasta 60 mil millones de dólares durante el gobierno anterior, y que con el actual Gobierno esos títulos de deuda del BCRA desaparecieron. ”Dato destroza relato, la decisión es tuya“, concluyó.

Hace algunos días, Caputo ya había tenido un mensaje similar en X, también por la cuestión parlamentaria, en un posteo más extenso. “Quedó claro que en las próximas elecciones solo hay dos opciones”, dijo. “Volver al pasado kirchnerista con sus probadas consecuencias: déficit, inflación descontrolada, cepo, corrupción, piquetes, inseguridad, etcétera”, enumeró.

Y nombró como opción antagonista “seguir cambiando el país como lo hemos venido haciendo desde hace 18 meses”. “Lo de ayer del Congreso espero le abra los ojos a la gente para entender que es necesario una renovación inmediata de la vieja política”, dijo el ministro de Economía.